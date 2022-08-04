Август, 04 в 16:13

Российские войска наращивают свои силы на Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— Противник продолжает подготовку к захвату новых территорий на Востоке и ведению длительных боевых действий. Наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях. Так, Россия переместила на Криворожское направление три батальонно-тактические группы, выполнявшие задачи на Новопавловском направлении, а также одну группу – на Запорожском направлении, – сказал Громов.

Пополнение утраченного вооружения, военной техники, а также наращивание группировки войск противник осуществляет железнодорожным путем — через Керченский мост и территорию временно оккупированного Крыма.

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– Кроме того, территорию АР Крым противник использует как плацдарм для накопления вооружения, военной техники, боеприпасов, материально-технических средств с целью пополнения потерь группировок войск в указанных направлениях, – рассказал Громов.

Отмечается также перебазирование армейской авиации Восточного военного округа на оперативные аэродромы временно оккупированной АР Крым.

По словам Громова, агрессор продолжает формировать дополнительные подразделения, резервы для ведения боевых действий на территории Украины, снятие с долгосрочного хранения вооружения и военной техники для доукомплектования своих войск, которые понесли потери.