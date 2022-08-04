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Факты / Украина

Потеря адекватности и авторитета: Резников о заявлении Amnesty International

Валентина Чорна, редактор ленты
Потеря адекватности и авторитета: Резников о заявлении Amnesty International
Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на заявление Amnesty International о том, что Украина якобы нарушает законы ведения войны.

Он отметил, что Украина не позволит порочить свою армию и наших защитников.

А единственная причина, почему сотни тысяч граждан еще живы и имеют дома – это самоотверженные героические действия Сил Обороны.

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— Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи, дома и жизнь, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его ни маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет, – написал Резников.

Напомним, ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что “украинские военные подвергают опасности мирное население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе в школах и больницах”, отбивая вторжение Российской Федерации в свою страну.

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