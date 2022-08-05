Август, 04 в 23:49

Из украинских черноморских портов 5 августа отправятся еще три судна для вывоза продовольственных грузов.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

— В результате напряженной работы Координационного центра завтра в рамках отгрузки зерна из портов Украины планируется отправиться три судна. Кроме того, после проверки ожидается движение в Украину пустого судна из Стамбула, – отметил он.

Акар подчеркнул, что пустое судно, как ожидается, направится в Украину после осмотра в Стамбуле.

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Кроме того, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что суда отправятся в пятницу в промежуток с 5 до 8 часов утра. Два судна выйдут из порта Черноморск, а одно – из Одесского. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения.

– На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тыс. тонн украинской кукурузы в рамках зерновой инициативы. Детали сообщим впоследствии, – уточнил Кубраков.

Напомним, что первое судно Razoni, на котором находилось 27 тыс. тонн украинской кукурузы, вышло из порта Одессы утром 1 августа. 3 августа инспекционная группа, в которую вошли представители Украины, ООН, Турции и России, провела осмотр сухогруза.

После проверки Razoni отправилось в Ливан.

Фото: Александр Кубраков