Вместо коммунальных учреждений. В Украине планируют внедрить систему заказа соцуслуг

Август, 04 в 14:34

Министр соцполитики Оксана Жолнович заявляет, что ведомство намерено переходить на систему заказа социальных услуг и сейчас работает над механизмами закупки.

— Есть большое количество общественных организаций, которые уже хорошо обучены, проходили разного рода стажировки, были за границей, понимают, как должно обеспечиваться качественное предоставление социальных услуг. Честно говоря, государству, с точки зрения бюджета, все равно строить коммунальные центры, где люди работают и не до конца понимают, что от них хотят, или те же деньги взять и заказать услугу у общественной организации и поставить ей индикаторы. Мы будем переходить на заказы. То есть, я вижу своей задачей негосударственный сектор максимально вовлекать в предоставление этих услуг, — сказала Жолнович.

По ее словам, такая практика есть за границей, а также это намного дешевле, потому что государству не нужно что-то создавать, назначать людей, всем этим управлять.

— Нам важно закупить услугу для человека. Пусть это будут разные поставщики, они будут между собой конкурировать, как результат – поднимать качество услуги для людей, — отметила она.

Также она добавила, что в системе заказа социальных услуг есть некоторые нюансы.

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— Есть нюанс с отсутствием государственных денег, соответственно механизмы должны быть “творческими” во взаимодействии с международными партнерами. Это не совсем типичная функция для министерства, мы должны просто формировать политику. Мы должны расписать механизм закупки и отпустить его, но сегодня это трудно сделать, потому что есть понимание, что это никто не подхватит, ни с коммунального уровня, ни с государственного. Нам нужен еще один субъект – международный партнер и нужно менеджерить этот процесс, — заявила министр.

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Источник: Интерфакс-Украина