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Факты / Украина

Задержки выплат военным: Маляр сделала заявление

Валентина Чорна, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

За июль денежные выплаты украинским военным возрастут на 15% и суммарно составят около 70 млрд грн.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что в прошлом году в госбюджете на 2022 год на Минобороны было заложено 130 млрд грн. Теперь только за месяц на денежное обеспечение направляется 63 млрд — в июне, и 70 млрд грн — в июле.

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По словам Маляр, все выплаты военным за июнь в июле прошли планово, несмотря на объективные проблемы в экономике. Впрочем, менее 5% денежного обеспечения задержалось по техническим причинам.

– Мы одновременно покупаем оружие, предметы вещевого обеспечения и многое другое. Это огромные платежи, которые нужно было организовать так, чтобы не было сбоев ни в каком направлении. И по состоянию на сегодняшний день по техническим причинам задержалось менее 5% денежного обеспечения, но они гарантированно поступят, — добавила Маляр.

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