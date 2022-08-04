Август, 04 в 18:41

За июль денежные выплаты украинским военным возрастут на 15% и суммарно составят около 70 млрд грн.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что в прошлом году в госбюджете на 2022 год на Минобороны было заложено 130 млрд грн. Теперь только за месяц на денежное обеспечение направляется 63 млрд — в июне, и 70 млрд грн — в июле.

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По словам Маляр, все выплаты военным за июнь в июле прошли планово, несмотря на объективные проблемы в экономике. Впрочем, менее 5% денежного обеспечения задержалось по техническим причинам.