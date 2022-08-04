Август, 04 в 17:37

Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь обороны врага на Харьковском направлении. Украинские воины смогли закрепиться на освобожденных территориях.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

– Силы обороны вели сдерживающие и поисково-ударные действия. В то же время, нам удалось продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на освобожденных территориях, — подчеркнул Громов.

Он уточнил, что в течение недели ВСУ улучшили тактические позиции и продвинулись вглубь обороны врага в районах населенных пунктов: Бражковка (Изюмский район Харьковской области), Сулиговка (Изюмский район Харьковской области), а также Дмитровка и Мазановка (Донецкая область).

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Громов рассказал, что российские оккупанты не совершают активных боевых действий на Харьковском направлении, пытаются удержать захваченные территории и не допустить продвижения ВСУ к государственной границе Украины, а также наносят ракетные и артиллерийские удары.

На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях враг продолжает обстрелы из разных видов артиллерии. Однако их интенсивность по сравнению с прошлой неделей уменьшилась с 50 до 39. Кроме того, за неделю был зафиксирован один ракетный обстрел.

По словам Громова, в приграничных с Украиной областях РФ развернуты группировки войск прикрытия российской госграницы. Их цель – сковывать действия ВСУ, чтобы украинское командование не могло перебрасывать подразделения на другие направления. В состав подразделений РФ у границы вошли срочники и кадровые офицеры, отказавшиеся воевать на территории Украины.

Громов отметил, что ключевые цели Москвы на этом этапе войны остаются неизменными: захват всей территории Донецкой и Луганской областей, контроль над оккупированными частями Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, обеспечение сухопутного коридора между Ростовской областью РФ и временно оккупированным Крымом.

– Ведение боевых действий противником продолжается с применением так называемого “сирийского опыта”. Он продолжает тотальное уничтожение гражданской инфраструктуры и мирного населения, в первую очередь, за счет ракетно-авиационных ударов, — добавил Громов.

Стоит отметить, что украинским военным удалось освободить от оккупантов два села в Донецкой области – Мазановку и Дмитровку.

Источник: Media Center Ukraine