Август, 04 в 22:16

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International о войне России против Украины вызвал бурную реакцию в украинских властях и социальных сетях.

Отметим, что 4 августа организация заявила, что якобы ВСУ подвергали риску гражданское население, создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в частности в школах и больницах.

Факты ICTV собрали реакции украинцев на заявление Amnesty International.

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Пользователи сетей считают, что весь украинский офис организации должен выступить с протестом.

— Если весь офис Amnesty International Ukraine сегодня не уволится из организации в качестве протеста, то они – соучастники информационной войны против Украины и ВСУ, которую развязал международный офис этой общественной организации, — отметил бывший сотрудник Министерства молодежи и спорта, военнослужащий Илья Кротенко.

Член правления правозащитного центра Zmina Марина Говорухина говорит, что этот отчет – пример того, как центральный офис “топит” региональную организацию AI.

— Если бы Amnesty international существовала во время Второй мировой войны, они бы написали в своем отчете, например, что: Еврей, убегая из концлагеря, ударил охранника по голове два раза, тем самым нанес ему тяжелое телесное повреждение. Об этом рассказали другие охранники концлагеря, возмущенные таким поведением заключенного. И такие случаи не единичны, – добавили бы международные правозащитники. – Мы должны их фиксировать. Ибо речь идет о жизни людей, — допустила она.

По словам гендиректора коммуникационного агентства PlusOne Максима Саваневского, было бы логично и правильно, если бы весь украинский офис Amnesty International сегодня уволился, продемонстрировав таким образом свое несогласие с политикой организации, которая с 2014 года систематически отстаивает пророссийскую позицию.

Основатель правозащитного центра Действие Александра Дворецкая также отметила, что АI — организация с большой историей, которая присоединилась к отмене смертной казни в Украине. Организация, волонтерами которой ежегодно становятся тысячи людей во время Марафона написания писем политзаключенным по всему миру.

— Сегодня этим “отчетом” вы, прежде всего, подставили тех, кто все эти годы был в Украине рядом с вами, доверял и присоединялся ко всемирному правозащитному движению, — говорит она.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отметила, что организация сделала абсурдное и оскорбительное заявление. Договорились до того, что почти обвинили ВСУ в создании опасности для гражданских лиц. Их заявление можно понять так, будто украинская армия создает опасность для украинских граждан.

– Не думаю, что эта правозащитная организация хотела сделать что-то плохое. Может, это неудачный подбор слов или, может быть, неудачные акценты. Но эти заявления звучат как неуважение к ВСУ и к нам – украинцам. А мы не любим, когда нас не уважают, – говорит она.

В то же время украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке скандального отчета организации, в котором ВСУ обвиняют в нарушении законов войны.

По их словам, доклад готовила отдельная команда Департамента реагирования на кризис Amnesty International.