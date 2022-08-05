Чтобы не понадобилось 10 лет. Юный инженер изготавливает металлоискатели для разминирования Украины

Август, 05 в 17:16

В Киевскую область на помощь саперам пришли волонтеры. Инженер Роман Коваль из Ирпеня через несколько месяцев изготовил и передал пиротехническому подразделению более 60 металлодетекторов. С их помощью уже разминирована значительная часть Бучанского района. Стоит заметить, что по самым оптимистичным расчетам ГСЧС, после нашей победы для разминирования Украины потребуется минимум десять лет.

28-летний инженер свой первый металлоискатель сделал еще студентом — в 2013-м, до начала войны с Россией. Парень, который позже окончил факультет информатики Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, рассказывает: сначала это было хобби и любопытство пройти весь цикл производства — от изготовления печатной платы до готового металлоискателя.

– Это круто, круто что-то делать своими руками. Что вот оно, из каких-то бесформенных деталей, превращается в работающее устройство. Свой первый металлоискатель я сделал еще студентом, в общежитии. Использовал подручные материалы. Сделал себе такой прибор, вышел на огород родителей и нашел ​​серебряную монету — такую большую, здоровую. И все: я загорелся тогда этим, я начал делать все более сложные и сложные приборы, – вспоминает Роман Коваль.

Первым клиентом был одноклассник: он попросил Романа сделать ему металлоискатель для поиска металлолома. Это тоже был достаточно простой прибор, но уже по другим параметрам. Роману понравилась идея производить металлодетекторы под заказ. Поспособствовала этому и студенческая практика на предприятии электроники, которую он проходил.

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К началу войны в 2014 году Роман по заказу изготовил десяток металлоискателей для людей из разных областей Украины и Крыма.

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, Роман на месяц уехал из Ирпеня, а после освобождения сразу же вернулся. Вспоминает, как в начале апреля на блокпосте в Стоянке его не пропустили, но он увидел работу саперов ГСЧС.

— Буквально у моей машины сбоку он нашел то ли противотанковую мину, то ли какой-то боеприпас, и так спокойно это все перенес в спецавтомобиль. И я думаю: ого, здесь работы должно быть на десятки лет, — признается инженер.

В конце апреля он начал налаживать производство. Изготовил первые три прибора и привез их в пиротехническую часть ГСЧС. Пиротехникам металлоискатели понравились. Роман начал работать над тем, чтобы обеспечить это подразделение на 100%. Помогли друзья, с которыми вместе учились в КПИ.

– Первые 20-30 приборов мы сделали просто, ну, почти по себестоимости, за копейки. Сейчас цены сильно выросли на полупроводники, на различные комплектующие, поэтому стоимость постоянно растет. Собирать средства – не такая простая работа, как кажется. Собрать средства на десяток металлоискателей — это труднее, чем сделать сами десять металлоискателей. Очень большой вклад внесли мои одногруппники, с которыми я когда-то учился в университете. Это, я вам скажу, где-то 85% от средств, которые нам удалось собрать, — сообщил Коваль.

Инженер-волонтер собирал деньги и через соцсети. Таким образом удалось изготовить и передать пиротехникам ГСЧС 60 металлоискателей.

Теперь мужчина видит выход в сотрудничестве с волонтерами и благотворительными фондами. И уже есть заказ от одного из них на изготовление десяти металлоискателей для пограничников.

— У людей сейчас такое ощущение, что это не ко времени просто. То есть сейчас все идет на фронт, на средства поражения, коптеры – потому что это глаза артиллерии. А миноискатели — наверное, люди считают, что это сейчас не так актуально, как коптеры или какие-то другие приборы, — полагает он.

Чем больше металлодетекторов будет у наших пиротехников – тем быстрее они разминируют уже освобожденные территории Украины. Конечно, на все территории уйдет очень много времени. Но в первую очередь, убежден Роман Коваль, нужно пройти дороги к трансформаторам, к газораспределительным станциям, к оборванным линиям электропередачи. И все это сначала проходят работники взрыво-технической службы ГСЧС и разные военные саперы.

– У них, например, там на 60 человек — шесть приборов. А теперь в подразделении 60 работников, и уже 60 детекторов. Я не говорю, что они там все берут в две руки и одновременно проходят, но это значительно ускоряет работы по восстановлению территорий. Это значительно упрощает им работу. Эти люди банально не так сильно устают, когда у них есть такой инструмент. И вдесятером пиротехники могут проверить поле за полдня, а один работал бы там минимум неделю. Это все скорость, это все время и человеческий ресурс, — добавляет Коваль.

Первыми оценили преимущества миноискателей, изготовленных в Ирпене, саперы части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. После полномасштабного российского вторжения они успели эвакуироваться из Луганщины и уже пятый месяц разминируют Киевщину. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Роман Шутило доволен такими качественными металлоискателями.

– Они простенькие, легкие, но замечательные. Вот таким детектором мы обнаружили на данном поле уже три противотанковые мины. Так как у нас в стране идет война, государство пока не может нас обеспечить, также и западные партнеры не могут нас обеспечить полностью оборудованием. Вот именно Роман Коваль и помогает нам с детекторами, и для работы это очень необходимая вещь. Сапер – слеп без детектора. Он ничем не уступает немецкому детектору. Ничем. Он легок и компактен. Видите: в нем штанга и ничего, ничего сложного, но сама “катушечка” — она мощная. И вот с помощью такого детектора идет разминирование в Киевской области. И в дальнейшем эти детекторы, я думаю, надеюсь, что пойдут разминировать Украину, – считает Шутило.

В идеальных условиях – когда есть заказ, деньги и все необходимые комплектующие – можно в месяц делать 100 однотипных миноискателей. Эти металлоискатели, с которыми работают пиротехники на Киевщине, настроены на обнаружение боеприпасов крупнее взрывателя для гранаты. Прежде всего на противотанковые или противопехотные мины. Маленькие металлические дробинки и осколки от снарядов они не должны видеть. Роман сопровождает свои изделия, и если нужно, проводит техническое обслуживание и ремонт.

— Сейчас уже комплектуется каждый прибор рюкзаком для транспортировки, своим индивидуальным зарядным устройством, емким аккумулятором, запасным аккумулятором. И еще ко всему я параллельно принимаю на обслуживание. То есть каждый прибор, который я отдал подразделению, например ГСЧС, каждый прибор они мне могут привезти: я его бесплатно буду ремонтировать, независимо, пройдет ли это год или два, — говорит Коваль.

И еще одно преимущество миноискателей Романа Коваля – они почти на 100% сделаны в Украине. Из всех комплектующих только платы, часть пластика и краска импортные. Труба произведена в Броварах, провод — в Ровно, корпус — в Каменском, штанга — в Полтаве, второй корпус — в Хмельницке.

А вот россияне, которые еще десять лет назад начали такие разработки и придумали плату, так и остались на том же уровне.

– И за эти десять лет мы в Украине смогли наладить производство штанг, корпусов, корпусов для датчиков, разных кабелей и так далее. Наладить все процессы производства по деталям или в комплексе. А в России — до сих пор на каких-то канализационных трубах, водопроводных собирают какие-то там поделки свои, — добавляет Коваль.

Чтобы и дальше помогать нашим пиротехникам, Роман Коваль начал собирать деньги на карту в Монобанке. Все желающие тоже могут приобщиться к разминированию нашего государства – переходите по ссылке.