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Факты / Украина

Чтобы не понадобилось 10 лет. Юный инженер изготавливает металлоискатели для разминирования Украины

Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент Малиновская Ангелина, редактор ленты
Чтобы не понадобилось 10 лет. Юный инженер изготавливает металлоискатели для разминирования Украины
Фото: Depositphotos

В Киевскую область на помощь саперам пришли волонтеры. Инженер Роман Коваль из Ирпеня через несколько месяцев изготовил и передал пиротехническому подразделению более 60 металлодетекторов. С их помощью уже разминирована значительная часть Бучанского района. Стоит заметить, что по самым оптимистичным расчетам ГСЧС, после нашей победы для разминирования Украины потребуется минимум десять лет.

28-летний инженер свой первый металлоискатель сделал еще студентом — в 2013-м, до начала войны с Россией. Парень, который позже окончил факультет информатики Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, рассказывает: сначала это было хобби и любопытство пройти весь цикл производства — от изготовления печатной платы до готового металлоискателя.

– Это круто, круто что-то делать своими руками. Что вот оно, из каких-то бесформенных деталей, превращается в работающее устройство.

Свой первый металлоискатель я сделал еще студентом, в общежитии. Использовал подручные материалы. Сделал себе такой прибор, вышел на огород родителей и нашел ​​серебряную монету — такую большую, здоровую. И все: я загорелся тогда этим, я начал делать все более сложные и сложные приборы, – вспоминает Роман Коваль.

Первым клиентом был одноклассник: он попросил Романа сделать ему металлоискатель для поиска металлолома. Это тоже был достаточно простой прибор, но уже по другим параметрам. Роману понравилась идея производить металлодетекторы под заказ. Поспособствовала этому и студенческая практика на предприятии электроники, которую он проходил.

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Depositphotos

К началу войны в 2014 году Роман по заказу изготовил десяток металлоискателей для людей из разных областей Украины и Крыма.

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, Роман на месяц уехал из Ирпеня, а после освобождения сразу же вернулся. Вспоминает, как в начале апреля на блокпосте в Стоянке его не пропустили, но он увидел работу саперов ГСЧС.

— Буквально у моей машины сбоку он нашел то ли противотанковую мину, то ли какой-то боеприпас, и так спокойно это все перенес в спецавтомобиль. И я думаю: ого, здесь работы должно быть на десятки лет, — признается инженер.

В конце апреля он начал налаживать производство. Изготовил первые три прибора и привез их в пиротехническую часть ГСЧС. Пиротехникам металлоискатели понравились. Роман начал работать над тем, чтобы обеспечить это подразделение на 100%. Помогли друзья, с которыми вместе учились в КПИ.

– Первые 20-30 приборов мы сделали просто, ну, почти по себестоимости, за копейки. Сейчас цены сильно выросли на полупроводники, на различные комплектующие, поэтому стоимость постоянно растет.

Собирать средства – не такая простая работа, как кажется. Собрать средства на десяток металлоискателей — это труднее, чем сделать сами десять металлоискателей. Очень большой вклад внесли мои одногруппники, с которыми я когда-то учился в университете. Это, я вам скажу, где-то 85% от средств, которые нам удалось собрать, — сообщил Коваль.

Инженер-волонтер собирал деньги и через соцсети. Таким образом удалось изготовить и передать пиротехникам ГСЧС 60 металлоискателей.

Теперь мужчина видит выход в сотрудничестве с волонтерами и благотворительными фондами. И уже есть заказ от одного из них на изготовление десяти металлоискателей для пограничников.

— У людей сейчас такое ощущение, что это не ко времени просто. То есть сейчас все идет на фронт, на средства поражения, коптеры – потому что это глаза артиллерии. А миноискатели — наверное, люди считают, что это сейчас не так актуально, как коптеры или какие-то другие приборы, — полагает он.

Чем больше металлодетекторов будет у наших пиротехников – тем быстрее они разминируют уже освобожденные территории Украины. Конечно, на все территории уйдет очень много времени. Но в первую очередь, убежден Роман Коваль, нужно пройти дороги к трансформаторам, к газораспределительным станциям, к оборванным линиям электропередачи. И все это сначала проходят работники взрыво-технической службы ГСЧС и разные военные саперы.

– У них, например, там на 60 человек — шесть приборов. А теперь в подразделении 60 работников, и уже 60 детекторов. Я не говорю, что они там все берут в две руки и одновременно проходят, но это значительно ускоряет работы по восстановлению территорий. Это значительно упрощает им работу. Эти люди банально не так сильно устают, когда у них есть такой инструмент. И вдесятером пиротехники могут проверить поле за полдня, а один работал бы там минимум неделю. Это все скорость, это все время и человеческий ресурс, — добавляет Коваль.

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Первыми оценили преимущества миноискателей, изготовленных в Ирпене, саперы части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. После полномасштабного российского вторжения они успели эвакуироваться из Луганщины и уже пятый месяц разминируют Киевщину. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Роман Шутило доволен такими качественными металлоискателями.

– Они простенькие, легкие, но замечательные. Вот таким детектором мы обнаружили на данном поле уже три противотанковые мины. Так как у нас в стране идет война, государство пока не может нас обеспечить, также и западные партнеры не могут нас обеспечить полностью оборудованием. Вот именно Роман Коваль и помогает нам с детекторами, и для работы это очень необходимая вещь. Сапер – слеп без детектора.

Он ничем не уступает немецкому детектору. Ничем. Он легок и компактен. Видите: в нем штанга и ничего, ничего сложного, но сама “катушечка” — она мощная. И вот с помощью такого детектора идет разминирование в Киевской области. И в дальнейшем эти детекторы, я думаю, надеюсь, что пойдут разминировать Украину, – считает Шутило.

В идеальных условиях – когда есть заказ, деньги и все необходимые комплектующие – можно в месяц делать 100 однотипных миноискателей. Эти металлоискатели, с которыми работают пиротехники на Киевщине, настроены на обнаружение боеприпасов крупнее взрывателя для гранаты. Прежде всего на противотанковые или противопехотные мины. Маленькие металлические дробинки и осколки от снарядов они не должны видеть. Роман сопровождает свои изделия, и если нужно, проводит техническое обслуживание и ремонт.

небезпека, міни

— Сейчас уже комплектуется каждый прибор рюкзаком для транспортировки, своим индивидуальным зарядным устройством, емким аккумулятором, запасным аккумулятором. И еще ко всему я параллельно принимаю на обслуживание.

То есть каждый прибор, который я отдал подразделению, например ГСЧС, каждый прибор они мне могут привезти: я его бесплатно буду ремонтировать, независимо, пройдет ли это год или два, — говорит Коваль.

И еще одно преимущество миноискателей Романа Коваля – они почти на 100% сделаны в Украине. Из всех комплектующих только платы, часть пластика и краска импортные. Труба произведена в Броварах, провод — в Ровно, корпус — в Каменском, штанга — в Полтаве, второй корпус — в Хмельницке.

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А вот россияне, которые еще десять лет назад начали такие разработки и придумали плату, так и остались на том же уровне.

– И за эти десять лет мы в Украине смогли наладить производство штанг, корпусов, корпусов для датчиков, разных кабелей и так далее. Наладить все процессы производства по деталям или в комплексе. А в России — до сих пор на каких-то канализационных трубах, водопроводных собирают какие-то там поделки свои, — добавляет Коваль.

Чтобы и дальше помогать нашим пиротехникам, Роман Коваль начал собирать деньги на карту в Монобанке. Все желающие тоже могут приобщиться к разминированию нашего государства – переходите по ссылке.

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