Август, 05 в 23:47

Журналисты-расследователи смогли идентифицировать российского оккупанта, пытавшего украинского военнопленного на видео.

Как следует из совместного расследования The Bellingcat и The Insider, российским садистом оказался уроженец Тувы Очур-Суге Монгуш.

Журналисты установили, что именно Очур-Суге Монгуш является русским палачом, который в шляпе и с характерным браслетом издевался на видео над украинцем. Монгуш 1993 года рождения и воюет в составе батальона Ахмат.

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Bellingcat нашли несколько видео с человеком, имеющим аналогичные атрибуты одежды – шляпу, браслет, а также с другими схожими деталями. Эти видео были сняты на территории завода Азот в Северодонецке и в районе реки Донец к западу от Лисичанска.

Журналисты The Insider смогли пообщаться с Монгушем. Оккупант отрицал свою вину и утверждал, что видео с его участием смонтировано. Он также утверждал, что сразу после появления видео ему позвонили по телефону его друзья-журналисты. Он ответил им, что видео сфабриковано, и они посоветовали ему явиться в ФСБ и показать командировочные письма, из которых понятно, когда он приехал и уехал. Монгуш утверждал, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев.

Также Очур-Суге заявил, что такая шляпа, как у него, имеется у очень многих людей, а автомобиль, фигурирующий на видео с пытками, он никогда не видел.

– При этом Монгуш признал и несколько раз повторил, что на видео, опубликованном на территории завода Азот, действительно он. Таким образом, благодаря звонку удалось, во-первых, установить, что человек с видео RT – действительно Очур-Суге Монгуш, — сообщили журналисты The Insider.

Bellingcat утверждает, что слова Монгуша ложны еще и потому, что тот отрицал, что никогда не видел машину с буквами Z, хотя она отчетливо видна на видео одного из прокремлевских блогеров, подлинность которого Монгуш не отрицает.

— Если верить Монгушу, получается, что бойцы ВСУ нашли какое-то видео, где какой-то насильник издевается над украинским солдатом, а затем зачем-то смонтировали его так, чтобы насильник был похож на Монгуша, причем со всеми мелкими деталями, включая узоры на шляпе и браслеты. Даже если представить, что ВСУ действительно зачем-то хотели опозорить безвестного тувинца, непонятно, как машина с видео с пытками появилась на видео прокремлевского блогера Ланкастера, ведь видео точно никто не монтировал, – пишут журналисты.

Примечательно, что Bellingcat отмечают, что им известно лицо человека в шляпе, но они не публикуют его фото и имя, поскольку “лицо предполагаемого преступника невозможно четко рассмотреть на видео, несмотря на множество общих черт”. По публикации имени российского палача Insider и Bellingcat расходятся.

Видео с пытками украинского военнопленного

В конце июля в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом.

Украинские правоохранители уже приступили к уголовному производству, а генпрокурор Андрей Костин взял под личный контроль расследование жестокого преступления оккупанта.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее заявил, что украинскими правоохранительными органами уже было установлено имя российского садиста.

Источники: Bellingcat, Insider

Фото: Insider