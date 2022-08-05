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Факты / Украина

Из-за действий оккупантов на Запорожской АЭС безопасность станции под угрозой — британская разведка

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Действия, которые военные РФ предприняли на объекте Запорожской АЄС, скорее всего, подорвали безопасность и надежность нормальной работы станции.

Об этом заявили британская разведка.

— Сейчас российские силы, вероятно, действуют в районах, прилегающих к электростанции, а ранее использовали артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра, — говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, вероятнее всего, российские войска использовали более обширную территорию объекта, в частности, прилегающий город Энергодар. Там военные отдыхали, используя защищенный статус АЭС для снижения риска для своей техники и личного состава от ночных атак ВСУ.

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Кроме того, отмечается, что планы России относительно станции до сих пор не ясны.

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Источник:Министерство обороны Великобритании

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