Август, 05 в 11:05

Российские оккупационные войска проводят наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Они пытаются захватить Соледар и Бахмут, расширив контролируемую территорию на западной окраине города Донецк.

Карта боевых действий в Украине на 05.08.2022

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Фото: ISW

По информации Генштаба ВСУ, на 163-й день полномасштабной войны в Украине на Северском направлении оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариковое на Сумщине.

На Харьковском направлении враг обстреливал из артиллерии разных типов районы населенных пунктов Харьков, Борщевая, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестища, Сулиговки, Долгенького и Большой Камышевахи.

На Краматорском направлении оккупационные войска ударили из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Россияне вели наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение, но успеха не имели.

На Авдеевском направлении оккупанты били из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлово и Красногоровки. Вели наступательные действия, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупантов не зафиксировано. Войска РФ систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Константинополя, Железнодорожного, Варваровки, Времовки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малых Щербаков, Темировки и Белогорья.

На Южнобужском направлении главные усилия российские военные сосредотачивают на том, чтоб не допустить продвижения наших войск. Они поддерживают высокую интенсивность разведки с помощью беспилотников.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь усиливают охрану участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW