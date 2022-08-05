Август, 05 в 1:16

Украинским силам обороны придется отложить полноценное контрнаступление из-за уменьшения количества поставок вооружения из стран Запада.

С такой оценкой выступил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

Комментируя ситуацию на фронте, Жданов заявил, что вооруженные силы в состоянии провести эффективную оборонительную операцию, но, вероятно, не контрнаступление.

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— Вопрос с контрнаступлением немного откладывается. Но вопрос оборонной операции – нет, мы в состоянии ее провести, – заверил военный эксперт.

По его данным, оккупационные войска РФ хотят перемирия, в частности, используя для донесения этой позиции бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. В то же время, Украине необходима победа на поле боя для проведения переговоров с Москвой, говорит Жданов.

Комментируя ситуацию с возможным наступлением врага на Николаев, Кривой Рог или Запорожье, Олег Жданов дал следующую оценку:

– Нельзя сказать, что полностью не существует угрозы прорыва российских войск на направлениях трех основных городов, но при этом вероятность прорыва практически равна нулю, – заявил он.

Военный эксперт подчеркнул, что российские войска постараются растянуть силы обороны Украины по всей линии фронта, протяженность которого может составить около 2,4 тыс. км.

По его словам, Россия пытается создать угрозу прорыва, а не организовать сам прорыв линии фронта.

Источник: Олег Жданов