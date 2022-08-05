Николаев закрывают на выходные: комендантский час продлится до утра 8 августа
Фото: Офис генпрокурора
Николаев с вечера 5 августа идет на затяжной комендантский час, который продлится включительно до понедельника, 8 августа.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава ОВА Виталий Ким.
– Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23.00 5 августа 2022 до 05.00 8 августа 2022 года, – уточнил он в видеобращении.
Ким посоветовал жителям Николаева сделать закупки на эти два дня.
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Утром 5 августа оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева кассетными боеприпасами из РСЗО Пион.
Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг.