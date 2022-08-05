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Факты / Украина

Николаев закрывают на выходные: комендантский час продлится до утра 8 августа

Валентина Летяк, редактор ленты
Николаев закрывают на выходные: комендантский час продлится до утра 8 августа
Фото: Офис генпрокурора

Николаев с вечера 5 августа идет на затяжной комендантский час, который продлится включительно до понедельника, 8 августа.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава ОВА Виталий Ким.

– Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23.00 5 августа 2022 до 05.00 8 августа 2022 года, – уточнил он в видеобращении.

Ким посоветовал жителям Николаева сделать закупки на эти два дня.

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