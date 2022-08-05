Август, 05 в 17:00

Ближайшие дни и недели на фронте в Украине могут быть достаточно напряженными. Враг пытается окружить Авдеевку на Донбассе и создать ударную группировку для возможного наступления в сторону Кривого Рога и Запорожья.

Об этом рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

Он отметил, что на юге Украины войска РФ очень ограничены в возможностях. Они не способны создать ударную наступательную группировку, которая могла бы атаковать Николаев, далее Одессу и продвигаться в сторону Молдовы, что является стратегической целью Кремля.

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Поэтому враг сейчас отчаянно пытается нарастить группировку, чтобы сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины, а по возможности – попытаться продвинуться на Кривой Рог. Грабский подчеркнул, что оккупанты вряд ли смогут захватить город из-за нехватки войск.

Кроме того, рашисты могут продвигаться вдоль Днепра в направлении Запорожья.

– Это другой способ переправиться через реку: там и дамба ДнепроГЭСа, и мосты. Они сосредоточивают такие силы и средства (на юге Украины, — Ред.), чтобы усилить логистические возможности для обеспечения войск на правом берегу… Противник понимает чрезвычайную важность Херсонского плацдарма для дальнейших операций на юге Украины. В случае потери этого плацдарма можно будет говорить о том, что юг для него почти гарантированно будет потерян, — подчеркнул эксперт.

Что касается ситуации на Донбассе, то после перебрасывания части войск РФ на юг уменьшилось напряжение в районе Славянска. Там сейчас происходят вражеские обстрелы без активных наступательных действий.

Напряженной остается ситуация в районе Бахмута: рашисты хотят взять под контроль трассу М-03, чтобы войти в город. Кроме того, российские войска пытаются окружить Авдеевку и продвинуться в районе Марьянки.

– Бои очень ожесточенные. Враг действует в манере артиллерийского наступления, используя безумное количество боеприпасов, тотально уничтожает Пески, – проинформировал эксперт.

Грабский объяснил, что при планировании военных операций никогда не рассматривается наступление только на одном направлении, а обычно планируются так называемые отвлекающие удары. И если для войск РФ южное направление является стратегическим, то Харьковское – отвлекающим.

В Харьковской области враг пытается помешать украинскому командованию передислоцировать дополнительные подразделения на юг. Оккупанты также предпринимают попытки отодвинуть ВСУ от своих логистических линий в районе Изюма.

– Мы должны ожидать каких-то серьезных сдвигов на поле боя… Мы должны быть готовы к тому, что противник усугубит обстрелы в Черниговской, Сумской областях. Не исключены усиленные провокации в районе украинско-белорусской границы. То есть ближайшие дни и недели будут достаточно напряженными для нас, – отметил Грабский.

Он также назвал вполне реалистичным сценарий, при котором Вооруженные силы Украины будут осуществлять активные наступательные действия по нескольким направлениям одновременно: например, в районе Изюма и Херсонской области.

– В принципе, это реалистично. Собственно, это то, чем мы занимаемся последние три месяца… Украина способна вести такие боевые действия, несмотря на то, что противник достаточно активно пытается давить на нас. Результаты уже видны сегодня: мы практически не говорим о каком-либо наступлении врага в районе Славянска, что вызвано активными боевыми действиями в районе Изюма. Мы говорим о перераспределении сил противника в результате давления украинских войск, – заявил эксперт.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, украинским войскам пока придется отложить полноценное контрнаступление из-за уменьшения количества поставок оружия из стран Запада. По словам Жданова, ВСУ сейчас в состоянии провести эффективную оборонительную операцию, но, вероятно, не контрнаступление.

Источник: Радио НВ