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Факты / Украина

Наркоман, офицер и осетин: Белецкий показал, как Азов взял в плен еще пятерых россиян

Илья Нежигай, редактор ленты
Наркоман, офицер и осетин: Белецкий показал, как Азов взял в плен еще пятерых россиян

Силы спецопераций Азова взяли в плен еще пять российских оккупантов, которые пойдут на обмен для возвращения украинских военных.

Соответствующее фото обнародовал на своем Telegram-канале основатель и первый командир полка Азов.

— Новая пятерка пленных от ССО Азов. Среди них: наркоман, офицер, осетин, “потомок казаков” с Кубани и мобилизованный “денер”. Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена, — написал он.

Он отметил, что соблюдение норм по обращению с пленными является кодексом чести солдата, который является обязательным для азовца, “с какой бы мразью ты ни имел дело”.

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– Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Оленовке. Потому что мы – Азов, потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг, – добавил Билецкий.

Он напомнил, что дополнительные пленные являются фондом для обмена их побратимов.

Ранее в ССО Азов показали уникальные кадры штурма российских военных, в результате чего погиб целый отряд оккупантов, а семь оказались в плену ВСУ.

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Источник: Андрій Білецький

Фото: Андрій Білецький

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