Наркоман, офицер и осетин: Белецкий показал, как Азов взял в плен еще пятерых россиян
Силы спецопераций Азова взяли в плен еще пять российских оккупантов, которые пойдут на обмен для возвращения украинских военных.
Соответствующее фото обнародовал на своем Telegram-канале основатель и первый командир полка Азов.
— Новая пятерка пленных от ССО Азов. Среди них: наркоман, офицер, осетин, “потомок казаков” с Кубани и мобилизованный “денер”. Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена, — написал он.
Он отметил, что соблюдение норм по обращению с пленными является кодексом чести солдата, который является обязательным для азовца, “с какой бы мразью ты ни имел дело”.
– Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Оленовке. Потому что мы – Азов, потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг, – добавил Билецкий.
Он напомнил, что дополнительные пленные являются фондом для обмена их побратимов.
Ранее в ССО Азов показали уникальные кадры штурма российских военных, в результате чего погиб целый отряд оккупантов, а семь оказались в плену ВСУ.
Источник: Андрій Білецький
Фото: Андрій Білецький