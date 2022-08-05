Август, 05 в 18:04

Враг формирует ударную группировку и подтягивает резервы в направлении Кривого Рога, но вооруженные силы держат действия врага под огневым контролем.

Об этом в национальном телемарафоне сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ситуация в операционной зоне остается сложной, напряженной и динамично развивающейся, но все же находится под контролем сил обороны.

Сейчас смотрят

— Мы наблюдаем, что они формируют ударную группировку на Криворожском направлении, пытаются подтягивать резервы, но мы продолжаем держать огневой контроль над теми объектами оккупированной территории, которые для них жизненно важны: транспортные артерии и логистические склады, — сообщила она.

Наталья Гуменюк отметила, что уничтожение вражеской техники и складов с боеприпасами существенно подрывает их моральный дух и физическое понимание того, с чем начинать активные боевые действия.

– Те угрозы и предупреждения о том, что возможна очень активная стадия – имеют свое место. Мы должны это понимать, что не исключаются такие действия, но пугаться и поддаваться панике не стоит, — сказала она.

Начальник объединенного координационного пресс-центра уточнила, что угрозы, о которых идет речь, это заявления оккупантов о важных датах — 6, 7, 8 августа, когда что-то важное должно произойти. В частности, увеличивается сообщение о необходимости эвакуации мирного населения.

Она добавила, что на оккупированных территориях люди держатся, а движение сопротивления достаточно креативно и невероятно мотивировано.

В то же время, действия врага по формированию списков для проведения псевдореферендума идут крахом, потому что нет возможности обобщить данные относительно людей на оккупированных территориях.

В частности, Наталья Гуменюк прокомментировала попытки врага обстреливать Николаев из зенитно-ракетных установок С-300. По ее данным, украинскими защитниками была атакована по меньшей мере одна батарея врага, впрочем, у российских войск до сих пор остаются системы РСЗО, которыми регулярно обстреливает город кораблей.