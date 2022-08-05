Август, 05 в 10:17

Бойцы 93 бригады Холодный Яр в Харьковской области на Изюмском направлении освободили село Дубравное от российских оккупантов.

Таким образом украинские военные передвинули линию фронта. В 93 бригаде рассказали, что отрезанные от поставок оккупанты бежали, бросая технику.

Но перед уходом они заминировали село противопехотными и противотанковыми минами. Военный 93 бригады рассказал, что для оккупантов не оставили никаких путей для подвоза помощи, после чего у них возникли проблемы с логистикой.

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Поэтому российские военные поняли, что ВСУ перекрыли им кислород, ведь в село захватчикам не могли подвезти ни провизию, ни боеприпасы.

По словам украинского бойца, в окрестностях села оккупантов было много, несколько рот точно. Также было много вражеской техники.

Напомним, 4 августа в Генштабе также сообщили, что ВСУ освободили два села в Донецкой области – Мазановку и Дмитровку – от российских оккупантов.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: 93 ОМБр Холодный Яр