Оккупанты убегали и бросали технику: ВСУ освободили село Дубравное на Харьковщине
Бойцы 93 бригады Холодный Яр в Харьковской области на Изюмском направлении освободили село Дубравное от российских оккупантов.
Таким образом украинские военные передвинули линию фронта. В 93 бригаде рассказали, что отрезанные от поставок оккупанты бежали, бросая технику.
Но перед уходом они заминировали село противопехотными и противотанковыми минами. Военный 93 бригады рассказал, что для оккупантов не оставили никаких путей для подвоза помощи, после чего у них возникли проблемы с логистикой.
Поэтому российские военные поняли, что ВСУ перекрыли им кислород, ведь в село захватчикам не могли подвезти ни провизию, ни боеприпасы.
По словам украинского бойца, в окрестностях села оккупантов было много, несколько рот точно. Также было много вражеской техники.
Напомним, 4 августа в Генштабе также сообщили, что ВСУ освободили два села в Донецкой области – Мазановку и Дмитровку – от российских оккупантов.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Источник: 93 ОМБр Холодный Яр