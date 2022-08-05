Перебили вражеский отряд и взяли пленных: уникальное видео с GoPro бойцов Азова

Август, 05 в 11:49

ССО Азов показали уникальные кадры штурма российских оккупантов. В результате погиб целый отряд рашистов, семеро оказались в плену ВСУ.

— Война в прямом эфире. Уникальные кадры операции штурма позиций врага с GoPro камер бойцов ССО Азов.

Отряд “двухсотых” и семеро пленных, — говорится в сообщении Официального канала ССО Азов.

К слову, в России полк спецназначения Национальной гвардии Украины Азов признали террористической организацией. В ответ советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мира.

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Источник: ССО АЗОВ

Фото: скрин с видео