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Факты / Украина

Перебили вражеский отряд и взяли пленных: уникальное видео с GoPro бойцов Азова

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Перебили вражеский отряд и взяли пленных: уникальное видео с GoPro бойцов Азова

ССО Азов показали уникальные кадры штурма российских оккупантов. В результате погиб целый отряд рашистов, семеро оказались в плену ВСУ.

— Война в прямом эфире. Уникальные кадры операции штурма позиций врага с GoPro камер бойцов ССО Азов.
Отряд “двухсотых” и семеро пленных, — говорится в сообщении Официального канала ССО Азов.

К слову, в России полк спецназначения Национальной гвардии Украины Азов признали террористической организацией. В ответ советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мира.

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Источник: ССО АЗОВ

Фото: скрин с видео

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