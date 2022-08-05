Радиолокационные отражатели, установленные РФ у мостов, бессильны перед HIMARS – эксперт

Август, 05 в 9:59

Россияне не смогут защитить Антоновский мост в Херсонской области от ударов РСЗО HIMARS.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Петр Черник, комментируя информацию британской разведки о том, что Россия установила радиолокационные отражатели для защиты мостов в Херсонской области.

– Система HIMARS в комплектации с таким боеприпасом, как M31A1 и M31A2 с дальностью поражения до 84 км, имеет невероятную качественную головку самонаведения, работающую в связке со спутниками, и дает очень точное поражение, – объяснил он.

Эксперт также подчеркнул, что любая точная система наведения работает в радиолокационном режиме.

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По его словам, противник сейчас пытается искать способы и методы “ослепления” этих боеголовок, поскольку без полноценного моста группировка РФ на правом берегу не будет иметь полноценного обеспечения горюче-смазочными материалами и всем необходимым.

– Противник навел понтонный мост рядом с почти нерабочим Антоновским мостом и пытается улучшить свою логистику. Но, по моему мнению, система наведения наших партнеров в разы превышает потенциальные радиолокационные системы противника, и считаю, что в ближайшее время наши военные в очередной раз продемонстрируют нанесение точечных ударов, — подытожил Черник.

Накануне разведка Минобороны Великобритании сообщила, что РФ разместила в воде у мостов под Херсоном радиолокационные отражатели, чтобы скрыть их от дальнейших ударов ВСУ.