Радиолокационные отражатели, установленные РФ у мостов, бессильны перед HIMARS – эксперт
Россияне не смогут защитить Антоновский мост в Херсонской области от ударов РСЗО HIMARS.
Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Петр Черник, комментируя информацию британской разведки о том, что Россия установила радиолокационные отражатели для защиты мостов в Херсонской области.
– Система HIMARS в комплектации с таким боеприпасом, как M31A1 и M31A2 с дальностью поражения до 84 км, имеет невероятную качественную головку самонаведения, работающую в связке со спутниками, и дает очень точное поражение, – объяснил он.
Эксперт также подчеркнул, что любая точная система наведения работает в радиолокационном режиме.
По его словам, противник сейчас пытается искать способы и методы “ослепления” этих боеголовок, поскольку без полноценного моста группировка РФ на правом берегу не будет иметь полноценного обеспечения горюче-смазочными материалами и всем необходимым.
– Противник навел понтонный мост рядом с почти нерабочим Антоновским мостом и пытается улучшить свою логистику. Но, по моему мнению, система наведения наших партнеров в разы превышает потенциальные радиолокационные системы противника, и считаю, что в ближайшее время наши военные в очередной раз продемонстрируют нанесение точечных ударов, — подытожил Черник.
Накануне разведка Минобороны Великобритании сообщила, что РФ разместила в воде у мостов под Херсоном радиолокационные отражатели, чтобы скрыть их от дальнейших ударов ВСУ.