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Факты / Украина

В Чугуеве прогремели взрывы — в области объявили воздушную тревогу

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
В Чугуеве прогремели взрывы — в области объявили воздушную тревогу
Фото: Depositphotos

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы 5 августа.

Об этом сообщили местные жители.

Отметим, что в 22.55 в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Людей призывают находиться в укрытиях.

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В то же время, официальной информации о взрывах в Чугуеве пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 163-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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