В Чугуеве прогремели взрывы — в области объявили воздушную тревогу
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы 5 августа.
Об этом сообщили местные жители.
Отметим, что в 22.55 в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Людей призывают находиться в укрытиях.
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В то же время, официальной информации о взрывах в Чугуеве пока нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 163-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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