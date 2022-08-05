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Факты / Украина

В Госпогранслужбе объяснили, могут ли снятые с военного учета мужчины покидать страну

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Госпогранслужбе объяснили, могут ли снятые с военного учета мужчины покидать страну
Фото: Depositphotos

Мужчинам, снятым с военного учета, разрешен выезд за границу. Но только тогда, когда исключение произошло на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе.

В частности, выезд за границу разрешен, если мужчина в установленном порядке оформил инвалидность.

— Мужчины, у которых есть документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью “снят с военного учета” — данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья, а потому рекомендуем обратиться в ТЦК и СП. Ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу, — сообщает Госпогранслужба.

Окончательное решение будет приниматься на пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

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Источник: Госпогранслужба

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