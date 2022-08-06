В Энергодаре прогремели взрывы — что известно
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области 5 августа прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители.
Официальной информации о взрывах в Энергодаре пока нет.
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Напомним, что российские захватчики 5 августа дважды были обстреляны Запорожской АЭС. Зафиксировано три прилета прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков. Персонал станции устраняет последствия повреждений.
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