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Факты / Украина

В Энергодаре прогремели взрывы — что известно

Ольга Тетеріна, редактор ленты
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В Энергодаре прогремели взрывы — что известно
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области 5 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители.

Официальной информации о взрывах в Энергодаре пока нет.

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Напомним, что российские захватчики 5 августа дважды были обстреляны Запорожской АЭС. Зафиксировано три прилета прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков. Персонал станции устраняет последствия повреждений.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 163-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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