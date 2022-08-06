Август, 06 в 6:31

Министерство внутренних дел вместе с СБУ проверяют людей, подозреваемых в возможной корректировке ракетного удара по Виннице 14 июля.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, в Виннице почти завершены все работы по разборке завалов.

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— Мы очень активно проверяем совместно с СБУ подозреваемых, тех, кто мог сдавать информацию, наводить непосредственно. Потому что очевидно, что наводка была именно на центр Винницы, где находилось очень большое количество людей, — отметил глава МВД.

Монастырский также отметил, что правоохранительные органы постоянно обнаруживают предателей, помогающих врагу в наведении огня на украинские города.

— В этом отношении работают в каждом городе и городке, и такие люди обнаруживаются. Последний случай был несколько дней назад — в Торецке Донецкой области, где продолжаются обстрелы. И там мы нашли человека, который корректировал огонь по гражданским объектам и по тем объектам, где находились наши военные, — рассказал министр.

Напомним, что российские захватчики 14 июля нанесли ракетные удары по Виннице. Три ракеты попали в гражданские объекты. После удара стало известно о 12 погибших. Впоследствии эта цифра выросла до 23 человек, среди них трое детей.

2 августа стало известно, что в больнице от тяжелых ожогов и травм скончался детский врач-невролог Павел Ковальчук. Об этом сообщили в клинике Нейромед. Именно этот диагностический центр сгорел дотла от российской ракеты.