Август, 06 в 18:31

Российские войска перекидывают свои подразделения на юг Украины и создают угрозу для Николаева и Кривого Рога.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил, что противник окончательно осознал стратегическую значимость этого направления.

– Враждебная концентрация на юге означает, что противник окончательно осознал исключительную стратегическую важность этого направления для дальнейшей судьбы войны в Украине. Он понимает, что без удержания плацдарма на правом берегу реки Днепр, фактически все его усилия будут сводиться на нет, – объяснил эксперт.

По словам Грабского, оккупанты концентрируют усилия на Николаевском направлении, чтобы пойти ва-банк и попытаться отыграть ситуацию в свою пользу.

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— Именно поэтому враг, несмотря на все риски и угрозы, связанные с достаточно ограниченной возможностью обеспечения этой группировки, перекидывает свои подразделения на это направление и создает угрозу как Николаеву, так и Кривому Рогу, — сказал Грабский.

По информации газеты The Times, российские захватчики планируют оцепить Николаев. Командование РФ стянуло 25 тыс. своих военных к югу Украины, из которых 10 тыс. находятся на западном берегу Днепра.

Кроме этого, в регион за последние недели было переброшено девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью от 500 до 800 человек.