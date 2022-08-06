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Факты / Украина

Карта боевых действий на 06.08.2022 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 06.08.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжаются 164-е сутки противостояния украинского народа масштабному российскому военному вторжению. РФ продолжает обстреливать населенные пункты и места дислокации наших подразделений.

Карта боевых действий в Украине на 06.08.2022

ISW

Так, оккупанты из артиллерии вели обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Прудянки, Слатиного, Питомника, Петровки, Коробочкиного. Нанес и авиационные удары.

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На Славянском направлении захватчики из артиллерии разных типов били около Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

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