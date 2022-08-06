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Факты / Украина

Опасно впадать в иллюзию, что победа в войне наступит очень скоро – военный эксперт

Валентина Чорна, редактор ленты
Опасно впадать в иллюзию, что победа в войне наступит очень скоро – военный эксперт
Фото: Генштаб ВСУ

Украинцам нужно настраиваться на длительное противоборство с Россией и не впадать в иллюзию, что победа наступит очень скоро.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник. Также он подчекнул, не стоит думать, что противник устает и у него заканчиваются ресурсы.

– У меня создается впечатление, что в обществе нарастает запрос на победу. Может стать огромной иллюзией то, что победа вот-вот, что победа завтра. Это смертельная ловушка, в которую мы не имеем права попасть. И вторая нарастающая иллюзия — якобы у противника заканчиваются ресурсы и он начинает уставать. Учитывая, что это сражение для противника также смертельно, московский недоимперализм бьется за свое выживание и нельзя его недооценивать. Раненый зверь в агонии намного опаснее, чем здоровый, — сказал Черник.

Военный эксперт добавил, что российские войска “играют без правил”, а убийство военнопленных в Еленовке — это самое большое и жестокое доказательство этому.

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– Прежде, чем начинать какой-то разговор с противником – надо быть очень сильно уверенным в силе своего оружия. Надо быть невероятно внимательным и аккуратным – наш солдат на вес золота. На 95% эта артиллерийская война, а у противника еще довольно большие запасы артиллерии. Каждое продвижение вперед должно быть тщательно продумано и взвешено, — сказал Петр Черник.

Джерело: Радіо НВ

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