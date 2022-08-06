Август, 06 в 0:15

В Херсонской области 5 августа ВСУ с помощью боевой авиации нанесли самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

– В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз и не один налет был, — отметил Арестович.

Советник главы ОП говорит, что это свидетельствует о том, что либо российская ПВО уже не работает на Херсонскую область, либо возможности системы стали ограниченными после украинских атак.

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– Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Если такое продлится еще несколько дней, там очень плохо будет российской группировке, — утверждает он.

Арестович также добавил, что по неподтвержденным данным, украинские самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области.

Кроме того, украинские силы работали 5 августа в районе Берислава и Новой Каховки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 163-е сутки.

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