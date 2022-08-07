Данные используют для нанесения ударов: РФ создала программу с “квестами” для детей

Август, 07 в 15:34

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко просит родителей пересмотреть содержимое мобильных телефонов своих детей.

Он объяснил, что, по информации из соответствующих источников, спецслужбы РФ разработали программу с квест-заданиями, которая предусматривает фотографирование объектов и участков местности, которые интересуют оккупантов.

Фотоснимки с данными геолокации отправляются разработчикам программного обеспечения в обмен на денежное вознаграждение. Собранная таким образом информация используется россиянами для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры.

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По словам Евгения Евтушенко, для сбора информации используются взрослые и подростки, которые проживают на территории Украины. Поэтому глава Никопольской РВА просит родителей, которые найдут такую ​​программу на телефоне у своих детей, удалить ее и объяснить, почему нельзя ее никому отправлять.

Если же враждебное программное обеспечение найдут на телефоне совершеннолетних граждан, к ним будут применены санкции, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

Также Евгений Евтушенко напомнил, что информацию о подозрительных лицах граждане Никополя могут отправлять ему в частные сообщения на странице в Facebook.

Источник: Евгений Евтушенко