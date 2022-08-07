Август, 07 в 19:11

Российские захватчики отвели часть личного состава на оккупированную территорию Крыма.

Об этом рассказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире одного из украинских телеканалов.

– Противник поверил, что наступление будет продолжаться именно на юге. Отмечается перебрасывание вражеских сил и средств с северного направления на Херсонщину, часть также была отведена на оккупированную территорию Крыма. Оккупанты серьезно воспринимают информацию. Не исключаю того, что следует ожидать удара, в том числе и по Крыму, в ближайшее время, – отметил он.

По словам военного эксперта, противник сосредотачивает войска на юге.

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Он утверждает, что противник воспринял всерьез решение Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского и задачу, которую поставили ВСУ относительно начала контрнаступательной операции.

— Враг создает резерв в районе Новой Каховки, для оперативной переброски на правый берег Днепра относительно действий на Криворожском направлении, или для удара на Севере, — добавил Рябых.

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Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что вопрос контрнаступления ВСУ крайне чувствителен. По его словам, в этом вопросе важно не только то, что хочет делать украинская армия. Важно также знать, какие планы есть у оккупантов.