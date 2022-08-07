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Факты / Украина

Контрразведчики показали, как уничтожают оккупантов ударными дронами

Малиновская Ангелина, редактор ленты
дрон
Фото: Unsplash

Военные контрразведчики СБУ обнародовали видео, на котором показали, как “демилитаризуют” оккупантов ударными дронами.

По данным Службы безопасности, с 1 по 7 августа бойцы ведомства совместно со 112 бригадой теробороны уничтожили 9 единиц боевой техники РФ.

— Поэтому украинские защитники передают врагам большой “привет” и просят поставить песню о “сне, который снится каждую ночь”. Конечно же, страшный. Потому что всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле. Работаем дальше до полной победы! — говорится в сообщении.

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Напомним, что в течение прошлых суток ВСУ уничтожили три БК, пять баз и два командных пункта российских военных.

Источник: СБУ

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