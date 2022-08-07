Молдова обеспокоена обстрелами ЗАЭС и просит допустить на станцию экспертов МАГАТЭ

Август, 07 в 18:02

Молдова выразила обеспокоенность потенциальным повреждением Запорожской атомной электростанции в результате обстрелов и призывает предоставить доступ экспертам из МАГАТЭ.

Об этом заявили в МИДе Молдовы.

— Глубоко обеспокоены нападением на Запорожскую атомную электростанцию. Мы призываем предоставить доступ международным экспертам с МАГАТЭ. Потенциальное повреждение ЗАЭС может затронуть каждого в регионе с беспрецедентными последствиями по всему миру, — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Напомним, что 5 августа российские военные серьезно повредили зотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС. Сообщается, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. А 6 августа снова провели ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар.

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6 августа гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о возможности ядерной катастрофе и потребовал допустить миссию агентства на станцию.

Источник: МИД Молдовы