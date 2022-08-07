Август, 07 в 18:18

Россия начинает новую фазу гибридной войны, где информация и дезинформация будут еще более агрессивными. Основная цель этой фазы – дискредитировать Украину и заставить Запад усомниться в Украине и оказывать нам меньшую поддержку.

Факты ICTV спросили у главного редактора сайта Stop Fake, ведущего центра по вопросам российской дезинформации, Евгения Федченко.

— Чем меньше в России будет достижений на линии фронта, тем больше она будет пытаться использовать какие-то другие элементы давления на общественное мнение в мире, в самой Украине, на точку зрения правительств, которые оказывают Украине помощь и поддержку для того, чтобы эту помощь и поддержку уменьшить, затормозить или повлиять на восприятие этой войны общественным мнением и разными странами, — отметил он.

По словам Федченко, Россия давит всеми ресурсами – через медиа, международные организации, даже через отдельных политиков. Сейчас такая деятельность активизировалась, она происходит на очень разных уровнях с помощью разных платформ.

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– Мы видим рост медийных материалов, которые пытаются скомпрометировать Украину, показать, что она является черной дырой, полной коррупции, неэффективного использования ресурсов, элементарного хищения и контрабанды вооружений, – говорит эксперт.

Россия прививает мировой аудитории разные нарративы: навязывает усталость от войны, угрожает разным странам экономическими последствиями, предполагает ужасную зиму, создает дефицит всего. Все это попытка психологического давления на западные аудитории для того, чтобы изменить их отношение и снизить уровень поддержки Украины.

Также мы видим рост этого же давления на страны глобального Юга, там, где Россия объясняет, что именно Украина является причиной глобального продовольственного кризиса.

Это такой комплексный подход, чтобы повсюду создавать состояние информационного хаоса и тем самым пытаться повлиять на уровень поддержки Украины. Ведь с точки зрения России, международная поддержка является основным залогом, почему Украина сегодня выиграет, и она будет делать все возможное от нее, чтобы эту ситуацию изменить и переломить в свою пользу.

— Для этого будут использоваться, как я говорил, и международные медиа, и международные организации, и политики, и те, кто принимает политические решения. То есть здесь будут задействованы совершенно разные возможности подергать за необходимые рычаги, на которые Россия может влиять, чтобы достичь стратегического преимущества, пока складывающегося в пользу Украины, — утверждает Федченко.

Часто это происходит не напрямую, и не всегда за этим стоят российские деньги, но пропаганда подхватывает нарративы, что Украина не святая и коррумпированная, и раскручивает их до самых высоких уровней в разных государствах.

Эксперт говорит, что в основе этой второй фазы лежит порождение сомнений, то есть они напрямую не обвиняют Украину, а предпринимают разные попытки посеять сомнения, в том числе путем постановки каких-то вопросов, мол, может ли такое быть, что в Украине все это разворовывается или превращается в контрабанду? То есть это достаточно завуалированные материалы.

В то же время Украина не должна воспринимать эту ситуацию буквально. Потому что сомнения – это нормально. Они лежат в основе интеллектуальной системы западного понимания мира. Но эти сомнения часто сводятся к тому, что Дмитрий Кулеба назвал фальшивой эквивалентностью.

— То есть они говорят, что да, Россия иногда совершает какие-то неправильные вещи, даже говорят иногда, что военные преступления, но давайте посмотрим и на Украину. Вот это и есть фальшивая эквивалентность. То есть они, с одной стороны, ставят жертву, а с другой — агрессора, и сравнивают. Это и морально неправильно, и может привести к очень тяжелым политическим и дипломатическим последствиям, — добавил Федченко.

Эксперт приводит конкретные примеры, так или иначе играющие на руку России. Из последних – упрекающий украинских военных отчет Amnеsty International и недавний материал на CBS, в котором так или иначе побуждаются сомнения в честности Украины.

Они повторяют российские нарративы, но это не значит, что именно Россия является первоисточником этого. В то же время они усиливают эти сигналы, то есть практически работают в пользу России, то есть против Украины.

— Здесь зависимость такова: чем больше в этой информационной фазе будет выигрывать Россия, чем больше материалов будет появляться, тем больше будет проигрывать Украина. Есть уже прямые практические последствия, — говорит он.

Например, российское посольство в Лондоне, являющееся информационным хабом для российской дезинформации в Европе, уже использовало этот отчет Amnеsty и написало, что, мол, мы вам так и говорили, что так оно и есть, а вот подтверждение независимой международной организации.

То есть для России это всегда было очень важно, чтобы какие-то вещи не она сама озвучивала, а какие-то независимые авторитетные, желательно международные источники.

Эксперт по дезинформации подчеркивает: если с нашей точки зрения эта война абсолютно понятна: кто здесь враг и кто жертва, то для внешнего мира она не выглядит столь однозначно. И это мы должны понимать, чтобы правильно для себя ставить коммуникативный диагноз и правильно на него реагировать.

– Мы действительно должны на это реагировать, потому что тогда это будет выглядеть так, будто нам нечего сказать в свою защиту, с другой стороны, мы не должны превращать это в действия уже постфактум, – говорит Федченко.

Украинцам нужно самим продвигать эту коммуникацию, рассказывать о том, что на самом деле происходит, опровергать фейковые нарративы, создавать свои положительные нарративы. То есть Запад должен не от России узнавать о вроде бы существующих проблемах и этих сомнениях, а от Украины.

Для этого следует понимать, насколько сложная система международной коммуникации, насколько в каждой стране, с которой мы имеем дело, сложная политическая система.

Федченко подчеркнул, что с каждой политической силой нужно отдельно говорить в каждой стране. То же касается медиа, неправительственных организаций, мозговых центров, международных журналистов.

— Мы должны быть проактивными в этом процессе и не ждать, пока будет появляться дезинформация, чтобы потом ее опровергать, а делать это заранее, предусматривать, анализировать и делать шаги, которые будут предотвращать такую ​​деятельность, направленную против Украины, — добавил он.

Фото: Евгений Федченко