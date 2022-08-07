После нескольких дней затишья. Россия снова ударила по жилым кварталам Славянска
Российские войска обстреляли частный сектор в центре Славянска Донецкой области.
Об этом заявил глава военной администрации города Вадим Лях.
— После нескольких дней затишья – снова обстрел города. В этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска.
По словам Ляха, раненых и погибших нет.
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После нескольких дней затишья. Россия снова ударила по жилым кварталам Славянска / 2 фотографии
К слову, американские аналитики обратили внимание на то, что из-за действий ВСУ Россия все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и западную часть Запорожской области из Славянска и Северска, которые она, похоже, оставила.
Также ранее мы сообщали, что в случае захвата Бахмута российской армией под угрозой оккупации окажутся Краматорск, Славянск и Донецкое направление.
Источник: Вадим Лях
Фото: Вадим Лях