После нескольких дней затишья. Россия снова ударила по жилым кварталам Славянска

Август, 07 в 16:48

Российские войска обстреляли частный сектор в центре Славянска Донецкой области.

Об этом заявил глава военной администрации города Вадим Лях.

— После нескольких дней затишья – снова обстрел города. В этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска.

По словам Ляха, раненых и погибших нет.

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К слову, американские аналитики обратили внимание на то, что из-за действий ВСУ Россия все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и западную часть Запорожской области из Славянска и Северска, которые она, похоже, оставила.

Также ранее мы сообщали, что в случае захвата Бахмута российской армией под угрозой оккупации окажутся Краматорск, Славянск и Донецкое направление.

Источник: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях