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Факты / Украина

После нескольких дней затишья. Россия снова ударила по жилым кварталам Славянска

Малиновская Ангелина, редактор ленты
После нескольких дней затишья. Россия снова ударила по жилым кварталам Славянска

Российские войска обстреляли частный сектор в центре Славянска Донецкой области.

Об этом заявил глава военной администрации города Вадим Лях.

— После нескольких дней затишья – снова обстрел города. В этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска.

По словам Ляха, раненых и погибших нет.

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После нескольких дней затишья. Россия снова ударила по жилым кварталам Славянска / 2 фотографии

К слову, американские аналитики обратили внимание на то, что из-за действий ВСУ Россия все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и западную часть Запорожской области из Славянска и Северска, которые она, похоже, оставила.

Также ранее мы сообщали, что в случае захвата Бахмута российской армией под угрозой оккупации окажутся Краматорск, Славянск и Донецкое направление.

Источник: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

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