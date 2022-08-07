Будут работать в тандеме: какие самолеты нужны для деоккупации Украины

Август, 07 в 16:38

Уже третий месяц российская авиация не залетает на контролируемую территорию Украины, однако для деоккупации нужны многоцелевые истребители и поставляемая Западом артиллерия.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Многоцелевые истребители являются действительно тем оружием, которое могло бы существенно помочь в деоккупации наших территорий – как в работе по воздушным целям, так и по наземным. Нам нужно вместе с образцами западной артиллерии, которую нам уже поставили наши партнеры, все же уничтожить их средства противовоздушной обороны, – объяснил он.

По его словам, такие самолеты, оснащенные противорадиолокационными ракетами, могли бы постепенно уничтожать ПВО противника, и дальше помогать в продвижении ВСУ и освобождении наших территорий.

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Игнат также рассказал, что система противовоздушной обороны, к сожалению, бессильна, если речь идет об обстрелах оккупантов реактивной артиллерией, от которых страдают прифронтовые города.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы также не могут отражать вражеские артиллерийские обстрелы, поскольку только из одного “пакета” Града в считанные минуты вылетает около 40 реактивных снарядов.