РФ распространяет фейки о черном рынке оружия, чтобы дискредитировать Украину – Подоляк
Россия стремится заблокировать оказание помощи Украине, распространяя фейки о “черном рынке оружия”, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
– Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о “черном рынке оружия” Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западного общества. Как следствие – заблокировать поддержку, – написал он в Twitter.
В то же время, по его словам, за полгода страна-агрессор не предоставила ни одного доказательства.
– Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль, – добавил Подоляк.
Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про «чорний ринок зброї» Росія прагне дискредитувати ???????? в очах західних суспільств. Як наслідок – заблокувати підтримку. Але за півроку – жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 7, 2022