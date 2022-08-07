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Факты / Украина

РФ распространяет фейки о черном рынке оружия, чтобы дискредитировать Украину – Подоляк

Валентина Летяк, редактор ленты
РФ распространяет фейки о черном рынке оружия, чтобы дискредитировать Украину – Подоляк
Фото: Генштаб ВСУ

Россия стремится заблокировать оказание помощи Украине, распространяя фейки о “черном рынке оружия”, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о “черном рынке оружия” Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западного общества. Как следствие – заблокировать поддержку, – написал он в Twitter.

В то же время, по его словам, за полгода страна-агрессор не предоставила ни одного доказательства.

– Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль, – добавил Подоляк.

 

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