Россия идет ва-банк: эксперт о перебрасывании сил противника на юг Украины

Август, 07 в 10:39

На сегодняшний день и для россиян, и для ВСУ южное направление является стратегически важным для дальнейшего протекания войны в Украине, именно поэтому наблюдается столь серьезное накопление сил и средств противника, заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона, комментируя последние данные британской разведки относительно новой фазы войны, которая начнется на юге.

– Ближайшие недели там будут достаточно горячими…Россия идет ва-банк, осознавая, что она имеет ограниченные возможности для обеспечения и усиления группировки на правом берегу Днепра. Они пытаются создать именно ударную группировку с целью дальнейшего продвижения на двух возможных направлениях. Первое – это Николаев, чтобы взять под контроль хотя бы часть побережья Черного моря, и второе – на Кривой Рог, – прогнозирует он.

По его мнению, эти два направления можно рассматривать как возможные и равнозначные, так как в случае с Николаевом РФ может улучшить позиции для обеспечения себя морским путем.

– Что касается Криворожского, здесь нужно смотреть немного дальше. Не является целью сегодня взять Кривой Рог, но есть цель через побережье Днепра пытаться прорваться на Запорожье. Ведь враг накапливает силы на обоих берегах, и очевидно его желание прорваться в район Запорожья, потому что это дополнительные мосты, и это стратегически важно для них в случае продолжения боевых действий именно на правом берегу, – объяснил Грабский.

А для ВСУ в случае контрнаступления, по его словам, очень важно выйти на берег Днепра, поскольку тогда они значительно усиливают возможности огневого контроля выходов из Крыма, “что серьезно повлияет на возможность противника оперировать в Северной Таврии”.

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