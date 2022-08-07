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Факты / Украина

В ВСУ объяснили, почему ПВО бессильна во время обстрелов прифронтовых городов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В ВСУ объяснили, почему ПВО бессильна во время обстрелов прифронтовых городов
Фото: Генштаб ВСУ

Прифронтовые города Украины страдают от вражеских ударов реактивной артиллерии оккупантов. Система противовоздушной обороны сбивать такие цели не может.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Прифронтовые города, среди которых Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Когда есть информация об обстрелах Градами, Смерчами, Ураганами, так же включается сигнал воздушной тревоги. Люди это воспринимают как ракетную атаку, но это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению, ПВО – бессильна, — объяснил он.

Юрий Игнат добавил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут отбивать вражеские артиллерийские обстрелы. Ведь только из одного “пакета” Града за считанные минуты вылетает где-то 40 реактивных снарядов.

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В то же время зенитная ракета предназначена для перехвата только воздушных целей.

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Источник: Телеканал Киев

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