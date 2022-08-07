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Факты / Украина

Украинские защитники на юге ликвидировали российский Панцирь и более 20 врагов

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на юге уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг. ВСУ также ликвидировали за прошлую ночь 23 оккупанта.

— Подтверждены потери врага за ночь — 23 оккупанта, радиолокационная станция в один из зенитно-ракетных комплексов, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и два военных автомобиля, — отметили в ОК Юг.

Украинские бойцы продолжают атаковать дальнобойной артиллерией логистические пункты и транспортные артерии врага на временно оккупированных территориях. Также ВСУ активно уничтожают технику россиян.

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В командовании добавили, что в Черном море в корабельной группировке вражеских сил готовы два надводных и два подводных ракетоносца и один большой десантный корабль. Потому остается угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов в зоне досягаемости.

Напомним, что война в Украине уже длиться 165-е сутки.

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