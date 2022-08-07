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Факты / Украина

В Украине восстановили почти 70% поврежденной в боях с РФ авиации — офицер ВСУ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Украине восстановили почти 70% поврежденной в боях с РФ авиации — офицер ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

На Южном направлении удалось восстановить почти 70% авиационной техники, которая так или иначе была повреждена в боях с российской армией.

Она уже стоит на защите неба Юга Украины. Об этом рассказал руководитель одного из структурных подразделений Воздушного командования Юг.

По словам военного, почти за каждым успехом Воздушных сил стоит надлежащее содержание и обслуживание техники.

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Он подчеркнул: хотя нашим военным удается давать достойный отпор врагу при имеющихся силах и средствах, но все же система ПВО должна развиваться и усиливаться современными образцами противоракетной и противовоздушной обороны.

По мнению офицера, это позволит защитить Украину от бомбардировки городов, жилых кварталов, критически важных объектов.

— У нас на вооружении есть ПЗРК, предоставленные иностранными партнерами. Благодаря этому вооружению нам удалось заставить самолеты противника подняться на большие высоты и таким образом отдалится от точек применения. Поэтому на данном этапе применение этих средств является ключевым, чтобы не позволить врагу получить преимущество в воздухе, — подытожил военный ВСУ.

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Источник: АрмияInform

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