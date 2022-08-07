Август, 07 в 18:35

Если сравнивать российские системы РСЗО и западные системы залпового огня, стоящие на вооружении у Украины, то ВСУ имеют ряд преимуществ.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал в эфире марафона FreeДом.

— Мы берем одну установку HIMARS, у нее шесть направляющих. Фактически батарея систем залпового огня. Но в чем плюс? Шесть направляющих перезаряжаются в течении от одной до двух минут. Батарея залпового огня — я имею в виду Град или Ураган, типичную российскую систему — она перезаряжается достаточно долго, — сказал он.

По словам Грабский, одна машина HIMARS может противостоять одной батареи российской техники.

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— Соотношение один к шести. Если мы говорим о системах M270 (британские РСЗВ, — Ред.), то там соотношение вообще 1 к 12. Таким образом мы не можем стремиться сравняться по количеству железа, которое противостоит нам, но по эффективности мы уже сегодня значительно превосходим российскую армию, — объяснил эксперт.

Он привел пример из опыта территориальной обороны Киева, когда в некоторых взводах ТрО было до десятка противотанковых систем NLAW.

— То есть один взвод — 27 человек — технически мог противостоять танковой роте противника, — объяснил Грабовский.

По его словам, количественный показатель, в котором Россия превосходит Украину, имеет существенное влияние, так как российские войска “давят массой”. Однако украинская армия уже может противостоять оккупантов из РФ, убежден эксперт.

Источник: FreeДом