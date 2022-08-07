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Факты / Украина

Взрывы в Донецке: в нескольких районах города начались пожары

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В результате взрывов в оккупированном Донецке в нескольких районах города начался пожар.

Это следует из видео опубликованных в местных соцсетях Донецка.

В пророссийских Telegram каналах показывают видео с пожарами в Киевском и Кировском районах Донецка.

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Спустя 20 минут после взрывов в Донецке в области была объявлена ​​воздушная тревога.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

В настоящее время власти Донецкой ОВА (не имеет контроля над Донецком) не комментировали взрывы в оккупированном городе.

Захватнические войска РФ неоднократно устраивали провокации, обстреливая оккупированные территории и обвиняя ВСУ.

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