Август, 07 в 20:31

В результате взрывов в оккупированном Донецке в нескольких районах города начался пожар.

Это следует из видео опубликованных в местных соцсетях Донецка.

В пророссийских Telegram каналах показывают видео с пожарами в Киевском и Кировском районах Донецка.

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Спустя 20 минут после взрывов в Донецке в области была объявлена ​​воздушная тревога.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

В настоящее время власти Донецкой ОВА (не имеет контроля над Донецком) не комментировали взрывы в оккупированном городе.

Захватнические войска РФ неоднократно устраивали провокации, обстреливая оккупированные территории и обвиняя ВСУ.