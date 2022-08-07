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Факты / Украина

Ядерный террор РФ требует решительного ответа: Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на ЗАЭС

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ядерный террор РФ требует решительного ответа: Зеленский обсудил с Мишелем ситуацию на ЗАЭС
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на Запорожской АЭС и начало экспорта украинского зерна.

Глава государства подчеркнул, что российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества.

По мнению президента, ответом на действия РФ должно быть введение санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо.

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Также лидеры положительно оценили начало экспорта украинского зерна по морскому пути.

Кроме того, Владимир Зеленский и Шарль Мишель скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мероприятиям. Президент Украины отметил важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Напомним, 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, поставив мир перед угрозой новой ядерной катастрофы.

После этого президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество ввести санкции против атомной отрасли РФ.

Больше о том, что происходит на Запорожской АЭС и чем это грозит для Украины и мира — читайте в нашем материале.

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