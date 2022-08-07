ВСУ за сутки ликвидировали еще 300 оккупантов: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. С начала войны украинские военные уничтожили около 42 200 захватчиков.
Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки наши воины уничтожили еще три вражеских танка, четыре боевых бронированных машины, пять средств ПВО и сбили шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 1 805 (+3);
- боевые бронированные машины – 4 055 (+4);
- артиллерийские системы – 958 (+3);
- РСЗО — 260;
- средства ПВО – 132 (+5);
- самолеты – 223;
- вертолеты – 191;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6);
- крылатые ракеты – 182;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 978 (+8);
- специальная техника – 86 (+1).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.