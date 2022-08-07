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Факты / Украина

ВСУ за сутки ликвидировали еще 300 оккупантов: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ за сутки ликвидировали еще 300 оккупантов: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. С начала войны украинские военные уничтожили около 42 200 захватчиков.

Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки наши воины уничтожили еще три вражеских танка, четыре боевых бронированных машины, пять средств ПВО и сбили шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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  • танки – 1 805 (+3);
  • боевые бронированные машины – 4 055 (+4);
  • артиллерийские системы – 958 (+3);
  • РСЗО — 260;
  • средства ПВО – 132 (+5);
  • самолеты – 223;
  • вертолеты – 191;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6);
  • крылатые ракеты – 182;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 978 (+8);
  • специальная техника – 86 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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