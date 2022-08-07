Август, 07 в 10:16

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. С начала войны украинские военные уничтожили около 42 200 захватчиков.

Обновленные потери РФ назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки наши воины уничтожили еще три вражеских танка, четыре боевых бронированных машины, пять средств ПВО и сбили шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 1 805 (+3);

боевые бронированные машины – 4 055 (+4);

артиллерийские системы – 958 (+3);

РСЗО — 260;

средства ПВО – 132 (+5);

самолеты – 223;

вертолеты – 191;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6);

крылатые ракеты – 182;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 978 (+8);

специальная техника – 86 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.