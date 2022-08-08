Август, 08 в 13:37

В Виннице разоблачили злоумышленников, придумавших схему изготовления фиктивных документов об обучении в высших учебных заведениях стран Евросоюза. Благодаря этому можно было уехать за границу людям призывного возраста.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области.

По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей Винницы и двое граждан Украины, которые сейчас временно находятся за границей.

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Пакет фиктивных документов, якобы подтверждающих обучение в европейских вузах, фигуранты оценивали от $3 тыс. до $4 тыс. с человека.

Схема функционировала несколько месяцев, за это время их “услугами” успели воспользоваться до 10 потенциальных призывников.

Правоохранители поймали злоумышленников “на горячем” в центре Винницы во время получения денежных средств от очередного призывника.

Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В рамках уголовного производства дельцам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.