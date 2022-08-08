Били из Градов по Днепропетровщине и ракетами бомбили Луганщину: ситуация в регионах 8 августа
Российские захватчики выпустили по Луганщине семь ракет. Под постоянными обстрелами находятся населенные пункты Николаевщины. Также враги атаковали военные объекты Винницкой области.
Об этом говорится в сводке областных военных администраций по состоянию на 8 августа.
В Винницкой области вечером 7 августа зафиксировали прилеты нескольких ракет по военным объектам. Есть пострадавшие.
Оккупанты за прошлые сутки обстреляли пять пограничных общин Сумской области. Вечером произошел обстрел из разных видов оружия Середино-Будской общины. В результате вспыхнул пожар.
В Днепропетровской области враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам. Никопольский атаковали трижды за ночь. По Марганецкой общине ударили из Градов. Обошлось без пострадавших.
В результате обстрелов в Харьковской области произошел пожар административного здания в Киевском районе Харькова. Пострадавших нет.
Одна из ракет ночью попала в пгт Печенеги Чугуевского района. В частном доме, потерпевшем разрушения после удара, погибла 72-летняя женщина.
В Луганской области в эту ночь россияне ударили по нашим позициям семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму присоединялись танковые войска.
Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел. Вблизи четырех населенных пунктов обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага.
Россияне в течение суток обстреливали Авдеевку, Славянск, Бахмут, Угледар, Селидово и другие населенные пункты Донецкой области. Повреждены 23 частных жилых дома, пять многоэтажек, шесть гаражей, склад и бокс АКХЗ.
Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация продолжается. Всего за сутки в области погибли пять человек, еще 17 ранены.
Николаевщина подверглась обстрелам утром 8 августа, предварительно — без жертв и пострадавших. Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения.
В Херсонской области ситуация остается напряженной. Оккупанты рассказывают о проведении “референдума”, активно работают российские и коллаборантские телеканалы и газеты.
В Бериславском и Каховском районах ситуация критическая, все больше людей вынуждены жить в погребах, оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и обстреливают уже деоккупированные села. Все больше поступает сообщений о заминированных объектах.
Фото: Валентин Резниченко