Август, 08 в 10:20

Российские захватчики выпустили по Луганщине семь ракет. Под постоянными обстрелами находятся населенные пункты Николаевщины. Также враги атаковали военные объекты Винницкой области.

Об этом говорится в сводке областных военных администраций по состоянию на 8 августа.

В Винницкой области вечером 7 августа зафиксировали прилеты нескольких ракет по военным объектам. Есть пострадавшие.

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Оккупанты за прошлые сутки обстреляли пять пограничных общин Сумской области. Вечером произошел обстрел из разных видов оружия Середино-Будской общины. В результате вспыхнул пожар.

В Днепропетровской области враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам. Никопольский атаковали трижды за ночь. По Марганецкой общине ударили из Градов. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов в Харьковской области произошел пожар административного здания в Киевском районе Харькова. Пострадавших нет.

Одна из ракет ночью попала в пгт Печенеги Чугуевского района. В частном доме, потерпевшем разрушения после удара, погибла 72-летняя женщина.

В Луганской области в эту ночь россияне ударили по нашим позициям семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму присоединялись танковые войска.

Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел. Вблизи четырех населенных пунктов обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага.

Россияне в течение суток обстреливали Авдеевку, Славянск, Бахмут, Угледар, Селидово и другие населенные пункты Донецкой области. Повреждены 23 частных жилых дома, пять многоэтажек, шесть гаражей, склад и бокс АКХЗ.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация продолжается. Всего за сутки в области погибли пять человек, еще 17 ранены.

Николаевщина подверглась обстрелам утром 8 августа, предварительно — без жертв и пострадавших. Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения.

В Херсонской области ситуация остается напряженной. Оккупанты рассказывают о проведении “референдума”, активно работают российские и коллаборантские телеканалы и газеты.

В Бериславском и Каховском районах ситуация критическая, все больше людей вынуждены жить в погребах, оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и обстреливают уже деоккупированные села. Все больше поступает сообщений о заминированных объектах.

Фото: Валентин Резниченко