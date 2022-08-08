Горят леса и поля: на Херсонщине уже неделю бушуют пожары
На территории временно оккупированной Херсонщины разгораются пожары, небо над областью полностью затянуло дымом.
По информации местных жителей, пожары продолжаются уже семь дней.
Сильный огонь почти уничтожил лес вблизи деревень Ивановка и Рыбальче. Также разгорелся пожар недалеко от Олешек.
В результате этого в населенных пунктах Херсонской области люди уже неделю задыхаются от пепелища и дыма. Особенно большие проблемы с дыханием у людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания и астму.
В социальных сетях появились видео, на которых можно увидеть масштабы пожаров в Херсонской области.
Напомним, что в воскресенье, 7 августа, ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту в Херсоне.
Вероятно, украинские защитники попали именно по тому месту, где мост ремонтировали после предыдущих ударов. На нем также стояла техника для ремонта после предыдущих попаданий, загоревшаяся в результате работы HIMARS.