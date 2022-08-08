Август, 08 в 17:44

На территории временно оккупированной Херсонщины разгораются пожары, небо над областью полностью затянуло дымом.

По информации местных жителей, пожары продолжаются уже семь дней.

Сильный огонь почти уничтожил лес вблизи деревень Ивановка и Рыбальче. Также разгорелся пожар недалеко от Олешек.

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В результате этого в населенных пунктах Херсонской области люди уже неделю задыхаются от пепелища и дыма. Особенно большие проблемы с дыханием у людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания и астму.

В социальных сетях появились видео, на которых можно увидеть масштабы пожаров в Херсонской области.

Напомним, что в воскресенье, 7 августа, ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Вероятно, украинские защитники попали именно по тому месту, где мост ремонтировали после предыдущих ударов. На нем также стояла техника для ремонта после предыдущих попаданий, загоревшаяся в результате работы HIMARS.