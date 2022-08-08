Август, 08 в 12:43

Российские захватчики готовятся к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ.

По его словам, оккупанты осознают, что в случае давления украинских войск, они не смогут удерживать свои позиции на Херсонщине и вынуждены будут отходить.

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— Для того чтобы обеспечить отступление, учитывая ограниченные возможности форсирования реки Днепр в другую сторону на левый берег, они будут пытаться задержать продвижение наших войск насколько это будет возможно, — говорит Грабский.

Он добавил, что вполне вероятно, что россияне заминируют поля в этом регионе, чтобы на время задержать продвижение ВСУ.

– Взорвать такое количество боеприпасов одновременно сложно. А создание определенных заминированных зон, мин-ловушек, минных заграждений могут задержать продвижение войск, – добавил он.

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что армия РФ заминировала Запорожскую атомную электростанцию ​​и важные объекты в Херсоне.

По их данным, оккупанты минуют критическую инфраструктуру, чтобы в случае отступления придерживаться тактики выжженной земли.