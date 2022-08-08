Ким поделился успехами двухдневного комендантского часа в Николаеве

Август, 08 в 14:50

За время продленного комендантского часа в Николаеве задержали пять человек, которые находились в розыске, правоохранители открыли около 20 уголовных производств.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Извиняюсь за неудобства, которые были на выходных, однако это того стоило. Около 20 зарегистрированных производств. Поймали пять человек, которые были в розыске. Нашли оборудование, которое регистрировало фейковые учетные записи и т. д. Разобрались с одной группой, которая теперь нам не помешает. Как видите, никто никого не расстрелял. Никто не напал на Баштанку или Николаев, — написал Ким на своей странице в Telegram.

Напомним, что для отработки, в том числе, по коллаборантам, с вечера 5 августа по 8 августа в Николаеве был затяжной комендантский час.

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Источник: Виталий Ким

Фото: Виталий Ким