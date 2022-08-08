Август, 08 в 1:25

Российская противовоздушная оборона столкнулась с ударами американских ракет AGM-88 HARM.

Это следует из публикаций оккупантов в соцсетях, где были обнародованы обломки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

Идентифицировать ракету именно как AGM-88 HARM помогли обломки, на которых видна надпись на части с хвостовым оперением.

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Пока нет официальных данных о поставках Украине противорадиолокационных ракет со стороны США или других стран. В то же время глава Минобороны Украины Резников неоднократно говорил, что ожидает поставок ракет такого типа.

Учитывая, что обломки ракет были найдены на позициях российских оккупантов, то, вероятно, Воздушные Силы ВСУ поразили системы ПВО РФ.

Ракета AGM-88 HARM: общие сведения

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – американская высокоскоростная тактическая противорадиационная ракета класса “воздух-земля”, предназначенная для наведения на электронные передатчики радиолокационных систем “земля-воздух”.

AGM-88 может обнаружить, атаковать и уничтожить радиолокационную антенну или передатчик при минимальном участии экипажа. Пропорциональная система наведения, нацеленная на радиолокационное излучение противника, имеет неподвижную антенну и головку соискателя в носовой части ракеты.

Бездымный твердотопливный ракетный двигатель с ускорителем приводит ракету в движение на скорости свыше 2 Маха (около 2,4 тыс. км/ч).

Первоначально она была разработана компанией Texas Instruments в качестве замены другому виду ракет, но впоследствии производство было передано корпорации Raytheon, когда она приобрела оборонный производственный бизнес Texas Instruments.

AGM-88 HARM была разработана для запуска американских и некоторых европейских самолетов. Данных о том, что ракета применялась с помощью советских самолетов, отсутствует.

Характеристики

Ракеты имеют пассивную голову радиолокации.

Дальность действия – от 25 до 150 км.

Длина ракеты – 4,17 метра.

Диаметр – 0,25 метра.

Напомним, 7 августа оперативное командование Юг заявило, что в течение суток украинские защитники уничтожили четыре зенитно-ракетных системы С-300 и зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С1.