Август, 08 в 15:35

Чтобы выявлять и уничтожать врагов, в Украине может быть создан свой аналог израильской спецслужбы Моссад.

Об этом в эфире марафона Freedom сообщил военный эксперт Олег Жданов.

— Не думаю, что есть смысл создавать отдельную спецслужбу. Но на базе действующих можно создать подразделение “возмездия”. Кстати, в этом тоже есть суверенитет государства – на это никто не решился, кроме Израиля, — сказал он.

Олег Жданов напомнил, что сегодня уже есть понимание, что Россия никогда не пойдет на условия соблюдения международного права. По словам эксперта, у него есть очень маленькая надежда, что мы сможем экстрадировать из РФ всех военных преступников, которые устраивали здесь зверства.

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Заметим, что Моссад – это служба внешней разведки государства Израиль (Ведомство разведки и специальных задач). Ее называют одной из самых эффективных спецслужб мира.

Моссад собирает и анализирует разведывательную информацию, а также проводит тайные специальные операции за пределами страны.

Фото: ГУР